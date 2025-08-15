Trump îl numește pe Putin „un tip inteligent”, înainte de întâlnirea din Alaska

Președintele SUA, Donald Trump, discută acum cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One.

El spune că Putin este „un tip inteligent” și că „se înțeleg bine”, cu „un nivel bun de respect de ambele părți”, adăugând că a crezut că „va apărea ceva”.

„Am observat că aduce mulți oameni de afaceri din Rusia, și asta e bine. Îmi place asta pentru că vor să facă afaceri, dar nu vor face până când nu vom opri războiul”.

Despre continuarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, Trump spune că Putin „încearcă să pregătească terenul” și că „în mintea lui asta îl ajută să obțină un acord mai bun”.

Totuși, președintele SUA afirmă că „de fapt, asta îi face rău, și voi discuta cu el despre asta”.

