Trump și Putin își devansează întâlnirea: Casa Albă a publicat noul program

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru summitul său cu președintele rus Vladimir Putin, la Anchorage, Alaska, vineri, la ora 6:45, ora coastei de est a SUA (13:45, ora României), potrivit unui program publicat de Casa Albă.

Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 11:00, ora de vară din Alaska (22:00, ora României), adică cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțase joi consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

Trump va pleca apoi din Anchorage la ora 17:45, ora de vară din Alaska (04:45, ora României, sâmbătă) și va ajunge înapoi la Casa Albă la ora 4:35, ora coastei de est a SUA (11:35, ora României), sâmbătă, potrivit programului.

De asemenea, Moscova a anunțat joi că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Potivit presei ruse, Lavrov ar fi sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin

Ieri, un avion al guvernului rus a aterizat în Alaska, înaintea întâlnirii programate pentru astăzi între Donald Trump și Vladimir Putin. Aeronava a decolat din Moscova la ora 7:50, ora locală (07:50, ora României) și a ajuns pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian al SUA în jurul orei 5:15, ora locală din Alaska (16:15, ora României).

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii.

*Mediafax va transmite prin live text întâlnirea istorică din Alaska.