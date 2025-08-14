Kremlinul, despre un posibil acord în urma întâlnirii din Alaska: Este puțin probabil să existe vreun document

Declarația a fost dată de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, citat de agenția rusă de presă Interfax, potrivit Ukrainska Pravda.

Fiind întrebat despre posibilitatea semnării vreunui document, Dmitri Peskov a declarat: „Nu, nu se preconizează acest lucru. Nu s-a pregătit nimic și este puțin probabil să existe vreun document”. Oficialul a adăugat că ar fi „inadecvat să se încerce prezicerea rezultatelor”.

Peskov a mai precizat că urmează să aibă loc o conferință de presă comună, în cadrul căreia Vladimir Putin va prezenta, „acordurile și înțelegerile care pot fi încheiate”.

Întâlnirea dintre Trump și Putin se va desfășura în Alaska vineri seară, la ora 22:30 (ora României).