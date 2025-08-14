Noi detalii privind întâlnirea Trump-Putin. Ora, subiectele și membrii delegației ruse

Yuri Ushakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus, a declarat că Putin și Trump vor avea o întâlnire tête-à-tête la ora 11:30, ora locală ( 22:30 ora României), înainte de a purta discuții cu delegațiile formate din câte cinci oficiali din fiecare parte.

Summitul va fi prima întâlnire la nivel înalt între SUA și Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Moscova consideră că există „un potențial enorm, neexploatat, pentru cooperarea comercială și economică între Rusia și SUA”, a declarat Ushakov, potrivit agenției de știri de stat Tass.

Delegația rusă include ministrul finanțelor Anton Siluanov și Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru cooperare economică, precum și ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov și Ushakov, a adăugat el.

Cei doi lideri sunt așteptați să susțină o conferință de presă comună la finalul summitului.

Pregătiri la Moscova pentru Summit

Agenția rusă de presă Tass raportând că președintele Vladimir Putin a avut o întâlnire cu unii dintre cei mai înalți oficiali ai țării pentru a pregăti întâlnirea cu Trump.

Reuters precizează că, în urma întâlnirii, Putin a declarat că administrația SUA depune „eforturi sincere” pentru a rezolva conflictul din Ucraina.

Președintele rus ar fi sugerat, de asemenea, că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare, care ar putea consolida pacea.