Moşteanu, despre întâlnirea Trump-Putin: E important ca Ucraina şi Europa să fie la masă

„Felicit iniţiativa preşedintelui Trump de a demara aceste negocieri şi e un pas foarte important ce se întâmplă astăzi. Un pas care va fi urmat de mulţi alţi paşi, pentru că nu se va rezolva totul cu o întâlnire. E important ca în discuţia despre pacea din Ucraina, Ucraina să fie la masă, Europa să fie la masă, bineînţeles România fiind parte din această discuţie şi cum spuneam şi mai devreme să ajungem la o pace durabilă cu garanţii de securitate, o pace corectă şi să ne asigurăm cu toţii că astfel de agresiuni, astfel de război nu se vor mai întâmpla”, spune Ionuţ Moşteanu.

Preşedintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, informează Reuters.

Potrivit programului anunţat de Casa Albă, Donald Trump va pleca de la Casa Albă vineri dimineaţă (13:45, ora României), urmând să ajungă în în Alaska pentru întâlnirea bilaterală.

Reuniunea cu Vladimir Putin este programată la ora locală 11:00 (22:00 ora României). Preşedintele se va întoarce la Washington în dimineaţa zilei de sâmbătă.