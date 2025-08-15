Papa Leon cere încetarea focului în Ucraina înaintea întâlnirii din Alaska

Vorbind reporterilor în afara porţilor reşedinţei papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, Papa a îndemnat la dialog în locul conflictului.

„Trebuie să căutăm mereu o încetare a focului. Violenţa, numeroasele decese, trebuie să înceteze. Să vedem cum pot ajunge la un acord”, a spus, miercuri, Papa Leon al XIV-lea. „Pentru că, până la urmă, după tot acest timp, care este scopul războiului? Trebuie să căutăm întotdeauna dialogul, eforturile diplomatice, nu violenţa, nu armele”.

Kievul şi liderii săi europeni au cerut în repetate rânduri o încetare a focului necondiţionată ca prim pas spre negocieri, o propunere pe care Moscova a respins-o.