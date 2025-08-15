Jurnaliştii din Rusia, veniţi în Alaska pentru summitul Putin–Trump, au fost cazaţi pe un stadion

Organizatorii summitului liderilor Rusiei şi SUA au fost nevoiţi să recurgă la această măsură din cauza interesului fără precedent generat de viitoarea întâlnire. Toate hotelurile din Anchorage, oraş care găzduieşte pentru prima dată un eveniment de un asemenea nivel şi amploare, au fost rezervate instantaneu, iar preţurile de cazare au crescut brusc. Locuitorii oraşului au început chiar să îşi închirieze locuinţele celor care nu au mai găsit locuri la hotel.

Din Rusia, cu un avion special, au sosit în Anchorage aproape cincizeci de jurnalişti: echipe TV ale principalelor canale, reporteri de radio, de presă scrisă şi agenţii de ştiri.

Organizatorii summitului istoric au încercat să facă acest punct de cazare improvizat cât mai confortabil posibil. La intrare, vizitatorii erau întâmpinaţi de o plăcuţă decorată cu tricolorul rusesc şi inscripţia „Приветствуем гостей / Welcome guests” („Bun venit, oaspeţi”). În toată zona erau afişe cu inscripţii bilingve: „zonă de dormit”, „duşuri” şi avertismente precum „pentru fiecare cameră deteriorată de fum sau tutun se percepe o amendă de 1.000 USD”. În caz de probleme, era indicat un număr de telefon mobil din Moscova.

Fiecare jurnalist a primit un pat pliant individual cu o pernă în husă şi o pătură. Cearceafurile, dintr-un motiv necunoscut, nu erau incluse. Între rândurile de paturi au fost amplasate paravane, împărţind spaţiul în boxe de câte două locuri.

Prosoapele şi hârtia igienică erau aşezate într-un teanc la intrarea în zona de duşuri. Erau puse la dispoziţie grupuri sanitare şi acces la prize electrice. După un zbor de zece ore şi înaintea unei zile de muncă extrem de intense, problema încărcării gadgeturilor şi echipamentelor de filmare îi preocupa pe toţi aproape mai mult decât odihna.