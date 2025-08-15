Războiul din Ucraina, ziua 1269. De la „criminal de război” la invitat american: Trump îl invită pe Putin să iasă din izolare / Lavrov a sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin

Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înaintea summitului Trump-Putin.

Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, pe 14 august, înainte de un summit planificat pentru ziua următoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, scrie Kyiv Independent.

Drone ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia, provocând un incendiu.

O rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia a luat foc în urma unui atac cu drone asupra instalației în noaptea de 15 august, a relatat presa locală.

Lavrov a sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin, relatează presa rusă.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

De la „criminal de război” la invitat american

Prima vizită a președintelui rus Vladimir Putin în Statele Unite în ultimul deceniu semnalează o ruptură de izolarea diplomatică care a urmat invaziei sale la scară largă din Ucraina din 2022.

Vizita are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii .

Dmitri Gudkov, figură a opoziției ruse aflată în exil, a numit întâlnirea planificată o „revoluție” pentru liderul de la Kremlin.

„Această întâlnire îl scoate din izolare și, în esență, îl face un jucător legitim în orice dialog internațional”, a declarat Gudkov, fost membru al parlamentului rus.

„Chiar ieri, era încă un criminal de război cu care nimeni nu intenționa să interacționeze, iar acum Trump îl invită personal în America și îl tratează ca pe una dintre părțile implicate în conflict – nu ca pe agresor”, scrie Kyiv Independent.

Sondaj: Peste jumătate dintre americani nu au încredere în Trump privind Războiul din Ucraina

Un sondaj realizat de Pew Research Center arată că aproape 60% dintre americani nu au încredere în deciziile pe care ar putea să le ia preşedintele Trump în privinţa Războiului din Ucraina, informează Politico.

Preşedintele Dumei de Stat din Rusia s-a întâlnit cu Kim Jong Un

Preşedintele Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin s-a întâlnit cu liderul nord coreean, Kim Jong Un în cadrul unei vizite oficiale la Phenian, unde a transmis mesajul de mulţumire al Kremlinului pentru sprijinul militar oferit de Coreea de Nord, relatează Reuters.

Un raport susţine că USAID nu a monitorizat utilizarea terminalelor Starlink trimise în Ucraina

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) nu a monitorizat modul în care au fost folosite cele 5.175 de terminale Starlink furnizate Ucrainei, relatează Reuters.