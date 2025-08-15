Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: A venit timpul să punem capăt războiului. Contăm pe America

Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.

Răspunzând direct comentariului făcut de Trump, Zelenski a spus că „miza este, într-adevăr, foarte mare”.

Înainte de a decola, președintele american a scris, pe una din rețelele sale de socializare, faptul că sunt „mize mari”.

„Cel mai important este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către pace și o discuție substanțială între lideri, într-un format trilateral – Ucraina, Statele Unite și partea rusă. A venit timpul să punem capăt războiului, iar pașii necesari trebuie să fie făcuți de Rusia. Contăm pe America. Suntem pregătiți, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a mai scris Zelenski.