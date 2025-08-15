Protest pro-ucrainean organizat în Alaska, înaintea summitului Trump-Putin

„Se întâmplă chiar acum: un miting pro-ucrainean mare în Anchorage, înaintea întâlnirii Trump-Putin”, a scris un jurnalist într-o postare pe X.

Trump şi Putin urmează să se întâlnească, vineri, în timp ce Washingtonul îşi intensifică eforturile de a media un acord de pace între Ucraina şi Rusia.

Panouri afişate în tot oraşul scriau „Ucraina şi Alaska – niciodată din nou ruseşte”, „Putin nu se va opri la Ucraina” şi „Alaska este alături de Ucraina”.

Putin a ajuns în oraşul Magadan din Extremul Orient al Rusiei, înaintea summitului planificat, au relatat mass-media de stat ruse, potrivit agenţiei de presă Reuters. Iar reprezentanţii săi sunt deja în Alaska.

Liderul rus este aşteptat să se întâlnească cu guvernatorul local şi să viziteze o instalaţie industrială înainte de a pleca în Alaska, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Înaintea întâlnirii planificate, Casa Albă a transmis că Trump preferă diplomaţia, dar este gata să crească presiunea economică asupra Rusiei dacă este necesar pentru a ajunge la un acord de pace pentru Ucraina.

„Cu siguranţă, există sancţiuni şi multe alte măsuri pe care preşedintele le-ar putea utiliza dacă ar fi nevoie. Nu că ar vrea… Diplomaţia şi negocierea au fost întotdeauna calea pentru preşedinte”, a declarat pe 14 august secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.