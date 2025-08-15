Un raport susţine că USAID nu a monitorizat utilizarea terminalelor Starlink trimise în Ucraina

Raportul emis de organismul de control intern din cadrul instituţiei arată că USAID nu a monitorizat terminalele Starlink din Ucraina şi a acceptat riscul folosirii abuzive datorită „mediului complex din timpul războiului”. Organizaţia a susţinut că monitorizarea terminalelor a devenit dificilă, odată ajunse în Ucraina, din cauza „urgenţei fără precedent”.

USAID afirmă că scopul principal al terminalelor Starlink a fost restabilirea conexiunilor esenţiale pentru servicii vitale precum spitale, adăposturi municipale şi administraţie locală.

După începerea Războiului din Ucraina, USAID a colaborat cu SpaceX pentru a trimite Ucrainei 5.175 de terminale Starlink. 1.508 au fost achiziţionate de agenţie şi 3.667 donate de compania lui Elon Musk.

De asemenea, raportul arată că peste jumătate dintre terminalele active se află în zone ocupate total sau parţial de Rusia.