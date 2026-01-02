Kyrylo Budanov a acceptat funcția de șef al administrației prezidențiale a Ucrainei

Decizia vine într-un moment critic pentru Ucraina, marcat de negocieri diplomatice intense, presiuni internaționale și discuții privind un posibil armistițiu cu Rusia, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut după ce Budanov, în vârstă de 39 de ani și actual șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, și-a exprimat acordul de a prelua funcția de șef al administrației prezidențiale, una dintre cele mai influente poziții din structura statului ucrainean. Informația a fost confirmată chiar de Budanov, care a declarat că a acceptat oferta președintelui.

Prin acceptarea acestei funcții, Kyrylo Budanov intră oficial într-un rol politic, după ce a fost până acum una dintre figurile-cheie ale aparatului de securitate și apărare al Ucrainei.

Mutarea este interpretată ca un semnal clar că administrația Zelenski își concentrează strategia pe securitate, control instituțional și coordonare diplomatică.

Demisia lui Andrii Iermak și schimbările din administrația Zelenski

Funcția de șef al administrației prezidențiale a devenit vacantă în noiembrie, după demisia lui Andrii Iermak, fostul principal consilier al lui Zelenski și negociator-șef în discuțiile de pace.

Plecarea acestuia, pe fondul unui scandal de corupție, a lăsat un gol semnificativ în conducerea de la Kiev.

În același timp, Kyrylo Budanov a fost perceput ca un potențial rival politic al președintelui Zelenski, în special în contextul în care Statele Unite și Rusia au cerut organizarea de alegeri în Ucraina, dacă va fi posibil un armistițiu. Prin aducerea sa în administrația prezidențială, orice astfel de scenariu devine mai puțin probabil pe termen scurt.