Mesajul lui Tusk către Putin înainte de întâlnirea cu Trump: „Pacea se obține prin forță, iar Rusia nu este invincibilă”

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că „pacea prin forță” este singura cale și a reamintit că Rusia „nu este invincibilă”, cu referire la întâlnirea de vineri din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, pentru a aborda războiul ruso-ucrainean, notează 20minutos.

„15 august este o zi bună pentru a discuta cu Rusia despre război și pace. În aceeași zi, acum 105 ani, în timpul Bătăliei de la Varșovia, polonezii au oprit Armata Roșie în avansul său spre Europa. Din fericire, nu știam că Rusia era invincibilă și am învins-o. Pacea se obține prin forță, nimic altceva”, a spus Tusk într-un mesaj publicat pe X.

Șeful guvernului polonez a făcut astfel referire la episodul istoric comemorat vineri, marcând 105 ani de la Bătălia de la Varșovia, când polonezii au oprit Armata Roșie la porțile capitalei Poloniei, în drumul său spre Europa — eveniment cunoscut drept „miracolul de pe Vistula”.

În declarații recente, Tusk a spus și că „strategia Rusiei nu s-a schimbat niciodată” și constă în „a obține, a menține, a cuceri controlul asupra acestei părți a lumii”, adăugând că, în opinia sa, „viitorul Poloniei și al securității europene se va decide în zilele următoare”.

Mai mult, Tusk a calificat întâlnirea din Alaska drept „o mare confruntare diplomatică, reflectarea confruntării militare de pe frontul ucrainean” și a făcut o paralelă între lupta Ucrainei și cea purtată de Polonia împotriva Rusiei în 1920. De asemenea, el a subliniat că „cea mai importantă lecție din trecut și din prezent” este necesitatea ca polonezii și Europa să fie „uniți în fața amenințărilor care, din nou, vin din Est”.