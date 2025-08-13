Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să participe în locul premierului Tusk la videoconferința privind Ucraina

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, s-a alăturat surprinzător, miercuri, unui summit virtual între liderii europeni și Donald Trump, în locul premierului țării.

Premierul Donald Tusk le-a declarat jurnaliștilor, la Varșovia, că a fost informat de partea americană „puțin înainte de miezul nopții” că Washingtonul „ar prefera” ca președintele să reprezinte Polonia în contactele cu Trump, scriu Reuters și Bloomberg.

Absența lui Tusk a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât premierul participase mai devreme în aceeași zi la o videoconferință a liderilor europeni, menită să pregătească discuția cu Trump.

Scopul întâlnirii era de a prezenta o poziție comună înaintea summitului pe care președintele american urmează să îl aibă vineri cu Vladimir Putin, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez a declarat marți că Tusk, fost președinte al Consiliului European al liderilor, urma să participe la discuția cu Trump.

Însă consilierul pe politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, le-a spus jurnaliștilor că nu are „nicio informație că premierul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”.

Nawrocki a câștigat alegerile prezidențiale din iunie, lovind dur administrația pro-UE condusă de Tusk. În timpul campaniei, secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, i-a îndemnat pe polonezi să voteze pentru Nawrocki. Trump s-a întâlnit de asemenea cu el în Biroul Oval.