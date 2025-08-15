Preşedintele Dumei de Stat din Rusia s-a întâlnit cu Kim Jong Un

În cadrul vizitei, Volodin a transmis salutările liderului de la Kremlin, Vladimir Putin şi a mulţumit pentru eforturile de sprijin făcute de Coreea de Nord în Războiul din Ucraina. Vizita s-a petrecut la scurt timp după ce putin şi Kim Jong Un au discutat telefonic despre întâlnirea cu Donald Trump ce urmează să fie vineri.

Potrivit presei nord coreene, Putin a transmis un mesaj prin intermediul lui Volodin cu prilejul marcării a 80 de ani de la eliberarea de sub ocupaţia japoneză. Liderul de la Phenian a răspuns printr-un mesaj în care a descris „prietenia şi unitatea” ce s-a format între soldaţii nord coreeni şi ruşi în Războiul din Ucraina, unde au luptat împotriva unui „inamic comun”.