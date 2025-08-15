Ministrul de Externe rus şi ambasadorul Rusiei în SUA au ajuns în Alaska înaintea lui Putin

Lavrov, purtând un hanorac cu o inscripţie în limba rusă „URSS”, s-a dus la un hotel din Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska şi locul viitoarelor discuţii dintre liderii americani şi ruşi.

Un avion cu jurnalişti ruşi a sosit, de asemenea, la Anchorage.

Joi, Trump a declarat că Putin va veni la summitul din Alaska pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Cred că acum este convins că va încheia o înţelegere. O să facă o înţelegere. Cred că o să o facă”, a spus Trump postului de radio Fox.

Între timp, Casa Albă a declarat că Trump preferă diplomaţia, dar este gata să crească presiunea economică asupra Rusiei dacă este necesar.

Trump a declarat anterior că, dacă întâlnirea decurge bine, va organiza o întâlnire cu Putin şi Zelenski.

Putin s-a oprit, pentru puţin timp, în oraşul Magadan din Extremul Orient al Rusiei, a relatat presa de stat rusă. Magadan este situat la aproximativ 3.162 de kilometri de Anchorage. Liderul rus este aşteptat să se întâlnească cu guvernatorul local şi să viziteze o instalaţie industrială înainte de a pleca în Alaska, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.