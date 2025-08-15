Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe rus şi ambasadorul Rusiei în SUA au ajuns în Alaska înaintea lui Putin

Ministrul de Externe rus şi ambasadorul Rusiei în SUA au ajuns în Alaska înaintea lui Putin

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, şi ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii, Alexander Darchiev, au ajuns în Alaska înaintea summitului planificat, a relatat, vineri, presa de stat rusă, potrivit The Kyiv Independent.
Alexandra-Valentina Dumitru
15 aug. 2025

Lavrov, purtând un hanorac cu o inscripţie în limba rusă „URSS”, s-a dus la un hotel din Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska şi locul viitoarelor discuţii dintre liderii americani şi ruşi.

Un avion cu jurnalişti ruşi a sosit, de asemenea, la Anchorage.

Joi, Trump a declarat că Putin va veni la summitul din Alaska pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Cred că acum este convins că va încheia o înţelegere. O să facă o înţelegere. Cred că o să o facă”, a spus Trump postului de radio Fox.

Între timp, Casa Albă a declarat că Trump preferă diplomaţia, dar este gata să crească presiunea economică asupra Rusiei dacă este necesar.

Trump a declarat anterior că, dacă întâlnirea decurge bine, va organiza o întâlnire cu Putin şi Zelenski.

Putin s-a oprit, pentru puţin timp, în oraşul Magadan din Extremul Orient al Rusiei, a relatat presa de stat rusă. Magadan este situat la aproximativ 3.162 de kilometri de Anchorage. Liderul rus este aşteptat să se întâlnească cu guvernatorul local şi să viziteze o instalaţie industrială înainte de a pleca în Alaska, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.