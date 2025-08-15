Spania se confruntă cu 14 incendii majore, iar condiţiile nefavorabile ar putea porni altele

O caniculă de 12 zile şi vântul din sud au făcut ca pompierii să se aştepte la o nouă zi dificilă într-una dintre cele mai grave veri din ultimele două decenii în privinţa incendiilor, a declarat Virginia Barcones, director general al serviciilor de urgenţă. „În partea de vest a ţării situaţia este extrem de îngrijorătoare”, a spus Barcones.

În Galicia, autorităţile au hotărât închiderea autostrăzilor şi a liniilor feroviare către regiune.

Agenţia naţională de meteorologie AEMET a avertizat cu privire la un risc extrem de incendiu în nordul şi vestul ţării, în condiţiile în care temperaturile, estimate să ajungă până la 40°C pe coasta de nord, urmau să alimenteze flăcările.

„Astăzi va fi o altă zi foarte dificilă, cu risc extrem de apariţie a unor noi incendii”, a scris pe X prim-ministru Pedro Sánchez.

Pompierii luptă cu incendiile de vegetaţie în Europa de Sud, flăcările fiind întreţinute de valul de căldură prelungit care afectează regiunea.

Avincis, cel mai mare operator de servicii aeriene de urgenţă din Spania şi Europa, a anunţat că a înregistrat o creştere de 50% faţă de anul trecut a orelor de zbor dedicate misiunilor de stingere a incendiilor în Spania şi Portugalia, până în acest moment al sezonului.

Un incendiu din apropiere de Molezuelas de la Carbellada, în regiunea Castilia şi Leon, unul dintre cele mai mari din istoria Spaniei, nu a mai avansat din cursul zilei de joi, a declarat Angel Sanchez, şeful serviciului de pompieri forestieri din regiune. „Vom continua să lucrăm pentru a-l stabiliza”, a spus acesta.