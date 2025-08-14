Prima pagină » Știri externe » Rubio spune că Trump speră să pună capăt luptelor la întâlnirea cu Putin

Rubio spune că Trump speră să pună capăt luptelor la întâlnirea cu Putin

Președintele american, Donald Trump, speră să pună capăt luptelor în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin, însă însă o soluție cuprinzătoare pentru război va necesita mai mult timp, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, notează SkyNews.
Sursa foto: Hepta
Gabriel Pecheanu
14 aug. 2025, 19:02, Știri externe

Marco Rubio le-a spus reporterilor „va trebui să existe discuții despre garanțiile de securitate” pentru a se realiza pacea.

El a mai spus că vor trebui să existe discuții despre „dispute și revendicări teritoriale și despre motivele pentru care se luptă”.

„Toate aceste lucruri vor face parte dintr-un ansamblu amplu. (…) Cred că speranța președintelui este să obțină o oarecare oprire a luptelor, astfel încât aceste conversații să poată avea loc”, încheie Rubio.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, în Alaska.