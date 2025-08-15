Prima pagină » Știri externe » Autorităţile franceze vor dreptate după ce un copac, care onora un evreu ucis, a fost tăiat

Autorităţile franceze vor dreptate după ce un copac, care onora un evreu ucis, a fost tăiat

Autorităţile din Franţa promit să-i găsească şi să-i ancheteze penal pe atacatorii necunoscuţi, care au tăiat un măslin plantat în omagiu adus unui evreu francez omorât în 2006, potrivit AP.
Alexandra-Valentina Dumitru
15 aug. 2025, 13:11, Știri externe

Arborele comemorativ pentru Ilan Halimi, plantat acum 14 ani în suburbia de nord a Parisului, Epinay-sur-Seine, a fost tăiat miercuri seară, cu o drujbă. Municipalitatea a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook care arată coroana bogată şi plină de frunze a copacului complet separată de bază, lăsând doar ciotul să iasă din pământ.

Halimi a fost găsit dezbrăcat, încătuşat şi plin de arsuri lângă şinele de cale ferată din regiunea Essonne, la sud de Paris, pe 13 februarie 2006. A murit în drum spre spital, după ce a fost ţinut captiv şi torturat timp de mai bine de trei săptămâni. Avea 23 de ani. Uciderea brutală a reînviat îngrijorările în Franţa cu privire la antisemitism şi a dus la o anxietate profundă în comunitatea evreiască din Franţa, cea mai mare din Europa de Vest.

Prim-ministrul francez Francois Bayrou, într-o postare pe X, a declarat că măslinul „a fost doborât de ura antisemită”.

„Nicio crimă nu poate dezrădăcina memoria. Lupta nesfârşită împotriva veninului mortal al urii este datoria noastră primordială”, a scris el.

Într-o postare separată, şeful poliţiei din Paris a condamnat „acest act josnic” şi a declarat că a fost deschisă o anchetă. „Se va face tot posibilul pentru a-i găsi pe autori şi a-i aduce în faţa justiţiei”, a scris el.

Atacatorii au profanat anterior alte eforturi de a menţine vie memoria lui Halimi. În 2017, o placă comemorativă de lângă Paris a fost smulsă, aruncată la pământ şi acoperită cu inscripţii antisemite.