Un urs a intrat într-un supermarket din Arizona și a speriat clienții

Un urs a intrat miercuri într-un supermarket din orașul Oro Valley, Arizona, și a provocat agitație printre clienți după ce a reușit să pătrundă prin ușile automate ale magazinului, potrivit Associated Press. Animalul fusese văzut și în weekend în aceeași zonă, iar luni dimineață a fost zărit în spatele magazinului Fry’s înainte de a intra. „Pur și simplu a alergat prin magazin. Nu cred că a produs pagube”, a declarat Darren Wright, purtător de cuvânt al poliției din Oro Valley.

Unul dintre clienți a surprins momentul pe video: un bărbat care căuta ursul printre rafturi s-a trezit cu animalul la doar câțiva pași, iar acesta a fugit imediat.

Potrivit martorilor, ursul a ajuns chiar și în zona fructelor și legumelor, dar nu a luat nimic. Un polițist aflat în apropiere a evacuat oamenii din magazin, însă autoritățile au pierdut urma ursului după ce acesta a ieșit din clădire.