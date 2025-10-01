Senator irlandez reținut pe flotila cu ajutoare pentru Gaza

Senatorul Chris Andrews, membru al partidului irlandez Sinn Fein, a fost reținut de forțele israeliene în apele internaționale, potrivit unui comunicat al formațiunii politice.

El se afla la bordul Global Sumud Flotilla, o misiune umanitară care transporta alimente și ajutoare către Fâșia Gaza, scrie Al Jazeera. Sinn Fein a cerut guvernului de la Dublin să intervină imediat și să solicite eliberarea senatorului și a tuturor cetățenilor irlandezi aflați pe vasele flotilei.

„Această interceptare violentă este o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, a transmis partidul. Organizatorii misiunii au anunțat că la bord se află 22 de cetățeni irlandezi, iar în total, flotila reunește peste 40 de ambarcațiuni și 500 de persoane din întreaga lume.

Președintele Irlandei, Michael D. Higgins, a criticat la rândul său intervenția Israelului, afirmând că a fost încălcat dreptul internațional.

El a reamintit că, în ultimele săptămâni, majoritatea statelor membre ONU și-au exprimat sprijinul pentru recunoașterea unui stat palestinian ca „element esențial pentru pacea din regiune”. „Ne putem întreba unde mai este acest angajament, dacă o flotilă cu ajutoare, apă, medicamente și hrană, destinată oamenilor aflați în nevoie disperată este împiedicată să-și atingă obiectivul umanitar”, a spus șeful statului, citat de televiziunea publică RTE.