Flotila Libertății atacată de armata israeliană în drum spre Gaza. „O altă încercare inutilă”

Potrivit rapoartelor oficiale, nava principală a flotilei, The Conscience, care transporta 93 de jurnaliști, medici și activiști, a fost lovită de atacuri israeliene înainte de a fi interceptate și alte trei ambarcațiuni mai mici.

Incidentul a avut loc în apele internaționale, pe drumul flotilei spre Gaza, care se confruntă cu o criză umanitară gravă. Potrivit flotilei, navele transportau ajutoare în valoare de peste 110.000 de dolari, inclusiv medicamente, echipamente respiratorii și provizii alimentare, care erau destinate spitalelor din Gaza, scrie Al Jazeera.

Autoritățile din regiune susțin că aproximativ 67.000 de persoane au fost ucise în urma conflictului, în timp ce Israelul raportează 1.200 de morți și 251 de ostatici în atacul Hamas din luna octombrie.

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a confirmat atacul asupra flotilei și a declarat pe platforma X că „o altă încercare inutilă de a încălca blocada navală legală” s-a soldat cu un eșec. În comunicatul oficial, autoritățile israeliene au precizat că pasagerii flotilei, care includ și activiști umanitari, au fost transferați într-un port israelian.

„Toți pasagerii sunt în siguranță și în stare bună de sănătate. Se preconizează că aceștia vor fi deportați în cel mai scurt timp”, a adăugat Ministerul israelian.

Este al doilea incident de acest fel în ultimele zile, după ce Israelul a interceptat aproape 40 de nave și a reținut mai mult de 450 de activiști dintr-un alt convoi umanitar, Global Sumud Flotilla, care încerca să aducă ajutoare în Gaza. Flotila Libertății a subliniat că armata israeliană nu are jurisdicție asupra apelor internaționale și a cerut eliberarea rapidă a pasagerilor.

Conflictul din Gaza a dus la o deteriorare semnificativă a situației umanitare din regiune, iar aceste misiuni de ajutor umanitar sunt văzute ca esențiale pentru a sprijini populația aflată în nevoie.