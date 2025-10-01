Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că statele membre NATO trebuie să își coordoneze mai bine acțiunile pentru a face față escaladării confruntării cu Rusia.

Ea a avertizat că Europa se află „abia la începutul” unui război hibrid, care include atacuri cu drone, acțiuni de sabotaj și atacuri cibernetice.

„Ideea unui război hibrid este să ne amenințe, să ne divizeze, să ne destabilizeze. Azi drone, mâine atacuri cibernetice, poimâine sabotaj. Nu este suficient doar să creștem capacitățile militare”, a spus Frederiksen. Declarațiile vin după ce drone neidentificate au încălcat spațiul aerian danez de mai multe ori săptămâna trecută, provocând inclusiv închiderea unor aeroporturi.

Autoritățile de la Copenhaga nu au exclus implicarea Rusiei, iar în urma incidentelor, specialiști militari ucraineni au sosit în Danemarca pentru exerciții comune de apărare anti-drone, scrie Kyiv Independent.

Atacuri similare au fost raportate recent în Germania, Norvegia și Țările de Jos. În același timp, marina franceză a interceptat un vas rusesc suspectat că lansa drone de pe așa-numita „flotă din umbră” a Moscovei, folosită și pentru a evita sancțiunile occidentale asupra exporturilor de petrol.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat pe 28 septembrie că aceste nave sunt folosite de Kremlin pentru „a lansa și controla drone asupra orașelor europene”. Presa germană a relatat că drone observate în landul Schleswig-Holstein ar fi avut ca țintă infrastructuri critice.