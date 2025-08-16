Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin despre copiii răpiți din Ucraina

Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin scrisoarea soției sale în timpul summitului de la Anchorage, Alaska, au precizat vineri doi oficiali ai Casei Albe.

Melania Trump, de origine slovenă, nu a participat la întâlnirea dintre cei doi lideri.

Conținutul documentului nu a fost făcut public, însă oficialii au confirmat că prima doamnă a menționat răpirile și transferurile forțate de copii, una dintre cele mai sensibile probleme ale războiului din Ucraina.

Kievul acuză Moscova că a deportat zeci de mii de copii în Rusia sau în teritoriile ocupate fără acordul familiilor, calificând acțiunea drept crimă de război și act de genocid conform convențiilor ONU.

Rusia susține că a „protejat” copiii, mutându-i din zonele de conflict.

Potrivit ONU, milioane de copii ucraineni au fost afectați de invazia rusă începută în 2022, iar drepturile lor fundamentale au fost grav încălcate.