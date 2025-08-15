Putin a ajuns în Alaska pentru summitul cu Trump privind războiul din Ucraina

Summitul are loc la baza aeriană din Anchorage, fiind prima discuție față în față dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Ucraina nu a fost invitată la discuții.

Trump a declarat că își dorește un armistițiu „astăzi” și a subliniat că nu negociază în locul Ucrainei, ci vrea ca aceasta să fie prezentă la masa negocierilor. Summitul include și membri ai administrației americane, precum secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff.

Kremlinul a anunțat că discuțiile vor aborda nu doar Ucraina, ci și relațiile bilaterale și că întâlnirile ar putea dura șase-șapte ore.

Oficialii ucraineni și cetățenii din Kiev rămân sceptici în privința rezultatelor summitului.