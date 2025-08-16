Putin i-a propus lui Trump un schimb de teritorii în Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus președintelui american Donald Trump că ar putea accepta înghețarea frontului în regiunile sudice Herson și Zaporijia, dacă va obține controlul asupra regiunii Donețk.

Financial Times a relatat că liderul rus a făcut această propunere în timpul întâlnirii cu Trump din Alaska, vineri, citând patru persoane care au avut cunoștință directă despre discuții.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe platforma X că „toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei și nicio problemă, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina”.

De asemenea, Volodimir Zelenski a confirmat că plănuiește să se întâlnească cu Donald Trump la Washington luni, după summitul acestuia cu Putin.

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu efort maxim pentru a obține pacea”, a declarat Zelenski sâmbătă pe X.