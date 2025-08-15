Cât timp ar putea dura discuțiile Trump – Putin? Anunțul Kremlinului

Întâlnirea din Alaska programată vineri între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea dura cel puțin 6-7 ore, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de presa de stat rusă.

„Partea rusă se așteaptă ca întâlnirea dintre Putin și Trump în Alaska să se încheie productiv”, a transmis RIA Novosti, citând declarațiile lui Dmitri Peskov, potrivit CNN.

Peskov a precizat că discuțiile față în față dintre cei doi lideri vor avea loc cu participarea consilierilor, fără a specifica exact cine va fi implicat.

Kremlinul a mai anunțat că interpreți vor fi prezenți la conversația unu-la-unu de la începutul summitului, urmată de discuții în timpul unui prânz de lucru.