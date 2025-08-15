Summit Trump-Putin | Ora la care se vor întâlni cei doi președinți / Trump, în drum spre Alaska / Zelenski: Contăm pe America

UPDATE Trump: Summitul are ca scop „să-i aducă la masa negocierilor”, fără decizii privind teritoriile

Donald Trump a fost întrebat dacă discuția sa cu Vladimir Puțin va aborda chestiuni teritoriale. Președintele Americii a spus că va lăsa „Ucraina să ia acea decizie”, potrivit The Guardian.

„Vor fi discutate, dar trebuie să las Ucraina să ia acea decizie și cred că o vor lua corect. Eu nu sunt aici să negociez în locul Ucrainei. Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor. Și cred că avem două părți. Uitați, Vladimir Putin a vrut să ia întreaga Ucraină. Dacă nu eram președinte, acum ar fi luat-o cu totul, dar nu o va face”, a spus Trump.

UPDATE 16:33 Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: Contăm pe America

Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.

„A venit timpul să punem capăt războiului, iar pașii necesari trebuie să fie făcuți de Rusia. Contăm pe America. Suntem pregătiți, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a mai scris Zelenski.

UPDATE 15:55 Trump îl numește pe Putin „un tip inteligent”, înainte de întâlnirea din Alaska

Donald Trump îl descrie pe Vladimir Putin ca „un tip inteligent” și afirmă că se înțeleg bine, înainte de întâlnirea programată în Alaska pentru discuții despre Ucraina, potrivit The Guardian.

„Am observat că aduce mulți oameni de afaceri din Rusia, și asta e bine. Îmi place asta pentru că vor să facă afaceri, dar nu vor face până când nu vom opri războiul”.

UPDATE 14:58 Ultimul mesaj al lui Trump, înainte de a decola spre Alaska. Ce a scris pe Truth Social

Înainte de a pleca spre Alaska, unde va avea loc întâlnirea dintre el şi Vladimir Putin, Donald Trump a postat un mesaj pe reţeaua sa de socializare.

„Mize mari”, a scris preşedintele Americii pe Truth Social.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului.

UPDATE 12:45: Ministrul de Externe rus şi ambasadorul Rusiei în SUA au ajuns în Alaska înaintea lui Putin

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, şi ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii, Alexander Darchiev, au ajuns în Alaska înaintea summitului planificat, a relatat, vineri, presa de stat rusă, potrivit The Kyiv Independent.

Lavrov, purtând un hanorac cu o inscripţie în limba rusă „URSS”, s-a dus la un hotel din Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska şi locul viitoarelor discuţii dintre liderii americani şi ruşi.

UPDATE 11:57 Jurnaliştii din Rusia, veniţi în Alaska pentru summitul Putin–Trump, au fost cazaţi pe un stadion

Organizatorii summitului liderilor Rusiei şi SUA au fost nevoiţi să recurgă la această măsură din cauza interesului fără precedent generat de viitoarea întâlnire. Toate hotelurile din Anchorage, oraş care găzduieşte pentru prima dată un eveniment de un asemenea nivel şi amploare, au fost rezervate instantaneu, iar preţurile de cazare au crescut brusc. Locuitorii oraşului au început chiar să îşi închirieze locuinţele celor care nu au mai găsit locuri la hotel.

Din Rusia, cu un avion special, au sosit în Anchorage aproape cincizeci de jurnalişti: echipe TV ale principalelor canale, reporteri de radio, de presă scrisă şi agenţii de ştiri.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru summitul său cu președintele rus Vladimir Putin, la Anchorage, Alaska, vineri, la ora 6:45, ora coastei de est a SUA (13:45, ora României), potrivit unui program publicat de Casa Albă.

Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 11:00, ora de vară din Alaska (22:00, ora României), adică cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțase joi consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

Trump va pleca apoi din Anchorage la ora 17:45, ora de vară din Alaska (04:45, ora României, sâmbătă) și va ajunge înapoi la Casa Albă la ora 4:35, ora coastei de est a SUA (11:35, ora României), sâmbătă, potrivit programului.

De asemenea, Moscova a anunțat joi că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Potivit presei ruse, Lavrov ar fi sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin

Ieri, un avion al guvernului rus a aterizat în Alaska, înaintea întâlnirii programate pentru astăzi între Donald Trump și Vladimir Putin. Aeronava a decolat din Moscova la ora 7:50, ora locală (07:50, ora României) și a ajuns pe Aeroportul Internațional Anchorage. A intrat în spațiul aerian al SUA în jurul orei 5:15, ora locală din Alaska (16:15, ora României).

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii.

