Trump spune că SUA, împreună cu Europa, ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate

Donald Trump a declarat că Statele Unite, împreună cu Europa, ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate la un moment dat în viitor, în timp ce a exclus scenariul aderării Kievului la NATO.

„Poate, împreună cu Europa și alte țări”, a spus liderul american, fiind întrebat despre posibilitatea ca Statele Unite să ofere Ucrainei garanții de securitate. „Nu în format NATO, pentru că, știți, sunt anumite lucruri care nu se vor întâmpla”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, în drum spre Anchorage, pentru discuții cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Dar da, împreună cu Europa, există o astfel de posibilitate”, a adăugat liderul american, referindu-se la acordarea de garanții de securitate Kievului. Nu a oferit detalii suplimentare.

Declarațiile sunt în concordanță cu poziția exprimată de președintele Franței, Emmanuel Macron, după ce Trump a discutat cu liderii europeni și cu Zelenski pe 13 august.

Macron a declarat că Trump a spus mai multe lucruri pe care el le consideră foarte importante, inclusiv faptul că NATO nu ar trebui să facă parte din garanțiile de securitate, aspect pe care Macron l-a descris ca fiind o cerere deosebit de insistentă din partea Rusiei. El a adăugat însă că Trump consideră că SUA și toți aliații dispuși să facă acest lucru ar trebui să participe la acordarea acestor garanții.

Trump a confirmat, de asemenea, că problema teritoriilor ucrainene va fi ridicată în conversația sa cu Putin, dar că nu va „negocia în numele Ucrainei”.