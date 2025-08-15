Ultimul mesaj al lui Trump, înainte de a decola spre Alaska. Ce a scris pe Truth Social

„Mize mari”, a scris preşedintele Americii pe Truth Social.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului.

Deşi preşedintele Volodomir Zelenski nu a fost invitat, Trump spune că va organiza o întâlnire şi cu el dacă discuţiile cu Putin vor avea un impact pozitiv.

Nici alţi lideri europeni nu au fost invitaţi la summit-ul din Alaska.

Preşedintele american a organizat o videoconferinţă cu liderii europeni, cu două zile înaintea întâlnirii oficiale.