Ultimul mesaj al lui Trump, înainte de a decola spre Alaska. Ce a scris pe Truth Social

Înainte de a pleca spre Alaska, unde va avea loc întâlnirea dintre el şi Vladimir Putin, Donald Trump a postat un mesaj pe reţeaua sale de socializare.
Sursa foto: Chris Furlong/PA Wire/dpa
Alexandra-Valentina Dumitru
15 aug. 2025, 14:58, Știri externe

„Mize mari”, a scris preşedintele Americii pe Truth Social.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului.

Deşi preşedintele Volodomir Zelenski nu a fost invitat, Trump spune că va organiza o întâlnire şi cu el dacă discuţiile cu Putin vor avea un impact pozitiv.

Nici alţi lideri europeni nu au fost invitaţi la summit-ul din Alaska.

Preşedintele american a organizat o videoconferinţă cu liderii europeni, cu două zile înaintea întâlnirii oficiale.