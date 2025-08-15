Trump a aterizat la baza militară din Alaska pentru summitul cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la discuții, și aliații săi europeni se tem că Trump ar putea accepta implicit controlul Rusiei asupra unei părți din Ucraina, în schimbul unei înghețări a conflictului.

Întâlnirea față în față va avea loc la o bază militară din Anchorage, în jurul orei 22:00, iar Trump va fi însoțit de Secretarul de Stat Marco Rubio și de trimisul special pentru Rusia, Steve Witkoff, potrivit Reuters. La discuțiile ulterioare, mai vor participa secretarii de Trezorerie, Comerț și Apărare, precum și șefa de cabinet Susie Wiles.

Liderul de la Casa Albă speră la un armistițiu

Trump speră ca un armistițiu să aducă pace în regiune și să îi consolideze imaginea de mediator global. Pentru Putin, summitul reprezintă o oportunitate de a arăta că izolarea internațională a Rusiei nu a avut succes.

Un oficial rus a descris atmosfera pre-summit ca fiind „combativă” și a spus că discuțiile vor aborda atât Ucraina, cât și întreaga gamă de relații bilaterale. Surse apropiate Kremlinului susțin că Rusia ar putea fi pregătită să accepte un compromis, inclusiv un armistițiu pe front, dacă va exista o garanție legală că NATO nu se va extinde spre est.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu va ceda teritorii și a cerut garanții de securitate susținute de SUA. Între timp, războiul continuă, un atac cu rachetă asupra regiunii Dnipropetrovsk provocând vineri un mort și un rănit.