Deși Putin și-a adus limuzina în Alaska, a urcat în mașina lui Trump, supranumită „Bestia”

Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin cu o strângere de mână călduroasă, în timp ce cei doi lideri au început summitul în Alaska.
Iulian Moşneagu
15 aug. 2025, 22:41, Știri externe

La mai bine de șase ani de la ultima lor întâlnire, Donald Trump și Vladimir Putin se află din nou față în față.

În ciuda faptului că Putin și-a adus limuzina „Aurus”, observată pe pista de aterizare lângă avioane, președintele rus a urcat în limuzina prezidențială americană, supranumită „Bestia”.

Președintele rus a fost văzut cu un zâmbet larg pe față, în timp ce Trump părea să facă cu mâna mulțimii.

Trump a avertizat înainte de întâlnire că va „pleca” dacă summitul nu decurge bine și că nu va fi mulțumit dacă astăzi nu se ajunge la un acord de încetare a focului.