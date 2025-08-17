Volodimir Zelenski merge la Bruxelles pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Cei doi participă la reuniunea „Coaliției de Voință”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că îl va primi duminică la Bruxelles pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a lua parte împreună la reuniunea „Coaliției de Voință”.

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că se va întâlni duminică, la Bruxelles, cu președintele Zelenski. Vor participa împreună la reuniunea „Coaliției de Voință”.

De asemenea, șefa executivului european a confirmat că, la solicitarea președintelui Zelenski, va fi prezentă luni la Casa Albă alături de mai mulți lideri europeni.

Liderii „Coaliției de Voință” se vor întâlni prin videoconferință duminică după-amiază, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington. Întâlnirea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

La reuniune va participa și președintele României, Nicușor Dan.