Putin acceptă „garanții de securitate robuste” pentru Ucraina, susține emisarul lui Trump. Ce ar mai fi acceptat Putin în urma întâlnirii

Oficialul american a comparat aceste garanții cu un mecanism de tip „Articolul 5”, care ar presupune protecția Ucrainei împotriva unei noi invazii ruse.

Garanții de securitate pentru Ucraina, promise în schimbul concesiilor teritoriale

Potrivit lui Witkoff, Putin ar fi fost dispus să accepte și o „consacrare legislativă” prin care Rusia să se angajeze să nu invadeze alte teritorii din Ucraina sau din Europa. Totuși, liderul de la Kremlin nu a renunțat la solicitările privind cedarea regiunilor Donbas (Donețk și Luhansk) și reducerea dimensiunii armatei ucrainene. În schimb, Rusia ar îngheța actualele linii ale frontului din sud, în regiunile Herson și Zaporojie, și ar promite să nu mai atace Ucraina sau alte state europene.

Discuții privind garanții de securitate pentru Ucraina și statutul regiunii Donețk

Emisarul lui Trump a mai precizat că Rusia ar fi făcut „anumite concesii” în legătură cu cinci regiuni aflate în centrul conflictului, în special în privința Donețkului. „Există o discuție importantă despre ce se va întâmpla acolo, iar aceasta va fi detaliată luni”, a declarat Witkoff.

Pe lângă garanțiile de securitate pentru Ucraina, Putin a insistat asupra eliminării „cauzelor războiului”, termen prin care Moscova cere neutralitatea Ucrainei și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO. Aceste cerințe rămân puncte majore de blocaj în negocierile privind un posibil acord de pace.

În urmă cu o oră, Donald Trump a anunțat pe platforma sa socială, Truth Social, faptul că s-a înregistrat un „PROGRES MARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RUSIA”, urmat de „RĂMÂNEȚI PE FAZĂ! Președintele DJT.”