Trump promite „progrese importante” în relațiile cu Rusia

El a scris: „PROGRES MARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RUSIA. RĂMÂNEȚI PE FAZĂ! Președintele DJT.”

Cu câteva minute înainte, el criticase așa-numitele „știri false” pentru că denaturau adevărul, spunând că avusese o „întâlnire excelentă” în Alaska.

El a adăugat: „Dacă aș convinge Rusia să renunțe la Moscova ca parte a acordului, știrile false și partenerii lor, democrații de stânga radicală, ar spune că am făcut o greșeală teribilă și un acord foarte prost.”

În urmă cu câteva minute, Trump a venit cu o nouă actualizare. El a scris „Bela” pe platforma sa.

