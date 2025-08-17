Un om a fost rănit în urma atacurilor ucrainene cu drone asupra regiunii Voronej

Guvernatorul Aleksandr Gusev, a anunțat printr-un mesaj publicat pe platforma Telegram că victima, un tehnician de linii feroviare, a fost spitalizată. De asemenea, a precizat că traficul feroviar a revenit la normal duminică dimineață.

Ministerul rus al Apărării a transmis că au fost doborâte nouă drone asupra regiunii Voronej, dintr-un total de 46 câte au fost lansate în timpul nopții, majoritatea în apropierea Moscovei.

Atacul s-a realizat pe fondul summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care s-a încheiat fără un acord privind încetarea războiului.