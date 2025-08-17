Prima pagină » Știri externe » O garanție de securitate din partea SUA pentru Ucraina ar fi „istorică”, afirmă Zelenski

O garanție de securitate din partea SUA pentru Ucraina ar fi „istorică”, afirmă Zelenski

Președintele ucrainean, care a participat la reuniunea de astăzi după-amiază alături de Ursula von der Leyen, a abordat o posibilitate propusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff.
O garanție de securitate din partea SUA pentru Ucraina ar fi „istorică”, afirmă Zelenski
Foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
17 aug. 2025, 19:43, Știri externe

Witkoff a declarat astăzi că Putin a acceptat să permită aliaților Ucrainei, inclusiv SUA, să îi ofere garanții de securitate, scrie SkyNews.

Zelenski a declarat într-o postare pe X: „Este o decizie istorică faptul că Statele Unite sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Garanțiile de securitate, ca rezultat al eforturilor noastre comune, trebuie să fie cu adevărat foarte practice, să ofere protecție pe uscat, în aer și pe mare, și trebuie elaborate cu participarea Europei”.