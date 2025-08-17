O garanție de securitate din partea SUA pentru Ucraina ar fi „istorică”, afirmă Zelenski

Witkoff a declarat astăzi că Putin a acceptat să permită aliaților Ucrainei, inclusiv SUA, să îi ofere garanții de securitate, scrie SkyNews.

Zelenski a declarat într-o postare pe X: „Este o decizie istorică faptul că Statele Unite sunt gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Garanțiile de securitate, ca rezultat al eforturilor noastre comune, trebuie să fie cu adevărat foarte practice, să ofere protecție pe uscat, în aer și pe mare, și trebuie elaborate cu participarea Europei”.