Explozie uriașă în centrul unui important oraș olandez

O explozie uriașă a zguduit centrul orașului Utrecht, potrivit Le Figaro. Ulterior, a izbucnit un incendiu major, au anunțat autoritățile.

Cel puțin o persoană este rănită, dar numărul victimelor ar putea crește.

Cauza exploziei este necunoscută și nu se știe dacă vor mai fi găsite și alte victime, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri pentru agenția locală de știri ANP.

Autoritățile au îndemnat locuitorii să evite zona în timp ce serviciile de urgență intervin la fața locului.