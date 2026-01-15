Prima pagină » Breaking News » Explozie uriașă în centrul unui important oraș olandez

O explozie uriașă s-a produs joi în centrul unui important oraș olandez. Explozia a provocat un incendiu major. Autoritățile încearcă să afle dacă sunt victime.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
15 ian. 2026, 19:02, Știri externe

O explozie uriașă a zguduit centrul orașului Utrecht, potrivit Le Figaro. Ulterior, a izbucnit un incendiu major, au anunțat autoritățile.

Cel puțin o persoană este rănită, dar numărul victimelor ar putea crește.

Cauza exploziei este necunoscută și nu se știe dacă vor mai fi găsite și alte victime, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri pentru agenția locală de știri ANP.

Autoritățile au îndemnat locuitorii să evite zona în timp ce serviciile de urgență intervin la fața locului.

