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Guvern pe repede înainte. Premierul desemnat sugerează că are sprijinul necesar și promite proceduri rapide: „Nu pierd timpul”

Premierul desemnat Adrian Veștea sugerează că are sprijinul necesar pentru votul din Parlament. El a dezvăluit că a discutat cu președintele României și cu Eugen Tomac despre acest subiect. Totodată, el a promis proceduri rapide pentru formarea unui nou guvern.
Guvern pe repede înainte. Premierul desemnat sugerează că are sprijinul necesar și promite proceduri rapide: „Nu pierd timpul”
Petru Mazilu
14 iun. 2026, 20:22, Politic
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Premierul desemnat Adrian Veștea a sugerat că are sprijinul necesar pentru a obține voturile necesare în Parlament. În timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN, el a spus că „toți ne-am săturat de această perioadă de interimat” și a promis proceduri rapide.

„Nu pierd timpul”, a declarat Veștea adăugând că nu va uza de termenul de 10 zile pentru formarea unei echipe guvernamentale.

Adrian Veștea a sugerat că are sprijinul necesar pentru a trece de votul de învestitură din Parlament.

„Există o astfel de evaluare, am avut această discuție cu doi oameni (…) mă refer la președintele României și la Eugen Tomac”, a precizat Veștea.

Duminică, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern.

În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

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