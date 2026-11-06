Bilanț provizoriu de Black Friday la Christian Tour: venituri de aproape 1 mil. de euro în primele ore și creștere spectaculoasă a rezervărilor de vacanțe în Egipt

Compania Christian Tour, primul touroperator listat la BVB, a înregistrat venituri nete de aproape 1 milion de euro până la ora 16:00 în prima zi a campaniei de Black Friday, de 2,4 ori mai mult decât la aceeași oră în ediția din 2025. Sejururile cu zbor charter au generat trei sferturi din totalul raportat, în vreme ce veniturile nete din această categorie au crescut de aproape 2,4 ori comparativ cu acelaşi interval orar al ediției precedente.

O parte importantă a bilanțului vine din rezervările făcute deja pentru sezonul viitor. Până la ora 16:00, numărul rezervărilor pentru sejururi cu zbor charter în 2027 a fost de 2,4 ori mai mare decât cel înregistrat la ediția de anul trecut pentru sezonul 2026, la aceeași oră. Egiptul a înregistrat cel mai mare ritm de creștere dintre destinațiile de sejur cu zbor charter, cu un avans de 182% față de același interval din 2025, în vreme ce Turcia a generat cele mai multe rezervări.

De altfel, Egiptul va fi principala destinație pe care Christian Tour își va concentra extinderea ofertei în 2027. Touroperatorul va contracta capacitate semnificativ mai mare pentru sezonul 2027, iar campania de Black Friday a adus deja în fața turiștilor o ofertă mai amplă pentru această destinație. Hurghada se numără printre sejururile de vară promovate în campanie, cu reduceri de până la 51%. Pentru anumite plecări către Hurghada, oferta include transport și cazare gratuite pentru copii, în condițiile fiecărui pachet.

Campania „Holiday Mood” continuă până duminică, 8 noiembrie, inclusiv. Pe lângă sejururile la mare pentru 2027, oferta cuprinde circuite culturale, vacanțe exotice, croaziere și programe de Crăciun și Revelion.

Pentru cei care își aleg mai târziu vacanța de anul viitor, Christian Tour a inclus în campanie și voucherul Black67. Acesta costă 33 de euro, are o valoare de 100 de euro și poate fi folosit pentru o rezervare eligibilă de sejur cu zbor charter în 2027, efectuată până la 31 decembrie 2026, conform regulamentului.

Ofertele și condițiile campaniei sunt disponibile pe christiantour.ro/black-friday.