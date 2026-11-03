Hellas Direct, în top 50 al companiilor europene cu cea mai rapidă creștere din ultimul deceniu, potrivit clasamentului Financial Times pentru 2027

Hellas Direct ocupă locul 49 în clasamentul FT Europe’s Long-Term Growth Champions 2027, care include 300 de companii europene, înregistrând o rată anuală compusă de creștere a veniturilor de 47,79% în perioada 2015–2025.

Hellas Direct s-a clasat pe locul 49 în topul Europe’s Long-Term Growth Champions 2027, realizat de Financial Times în parteneriat cu Statista, care recunoaște 300 de companii europene pentru creșterea remarcabilă a veniturilor în ultimul deceniu.

În perioada 2015–2025, Hellas Direct a înregistrat o rată anuală compusă de creștere a veniturilor (CAGR) de 47,79%, veniturile companiei crescând de la 5,99 milioane de euro la 297,73 milioane de euro, potrivit clasamentului. Această evoluție reprezintă o creștere de aproape 50 de ori în decurs de zece ani.

Ajuns la cea de-a treia ediție, clasamentul Europe’s Long-Term Growth Champions evidențiază companiile care au înregistrat creșteri excepționale ale veniturilor pe termen lung, punând accent pe dezvoltarea organică a afacerilor.

Această recunoaștere marchează o nouă etapă importantă în evoluția Hellas Direct. În 2025, compania a fost inclusă pentru a cincea oară în clasamentul Financial Times al celor 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa. Prezența sa în top 50 al companiilor europene cu cea mai puternică creștere pe termen lung reflectă capacitatea Hellas Direct de a menține acest ritm de dezvoltare pe o perioadă mult mai îndelungată.

„Să fii recunoscut o dată pentru o creștere rapidă este un motiv de bucurie. Însă să primești această recunoaștere în mod repetat, iar acum și pentru creșterea susținută pe termen lung, are o semnificație diferită”, a declarat Alexis Pantazis, cofondator și Director Executiv al Hellas Direct. „Este o confirmare a faptului că modelul de business pe care am început să îl construim în urmă cu mai bine de un deceniu a continuat să evolueze și să se extindă. Am intrat pe piețe noi, am lansat produse noi și am ajuns la tot mai mulți clienți, păstrând aceeași direcție: utilizarea tehnologiei și a datelor pentru a face asigurările mai simple și mai eficiente pentru oameni.”

„Pe măsură ce ne dezvoltăm, putem oferi tot mai mult clienților noștri”, a adăugat Emilios Markou, cofondator și Director Executiv al Hellas Direct. „Pentru noi, creșterea nu a fost niciodată un scop în sine. Ceea ce contează este să folosim această dezvoltare pentru a crea produse mai bune, pentru a simplifica asigurările și pentru a oferi soluții la problemele reale cu care oamenii se confruntă în viața de zi cu zi. Aici vedem cea mai mare oportunitate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Hellas Direct.”

Următoarea etapă: Asigurări auto mai accesibile și mai flexibile

De la lansarea sa în 2012, Hellas Direct s-a dezvoltat constant, ajungând să deservească peste 1,5 milioane de clienți în Grecia și România. Combinând asigurările cu tehnologia și analiza datelor, compania a continuat să dezvolte produse noi și experiențe digitale menite să facă asigurările mai simple, mai flexibile și mai accesibile.

Această dezvoltare creează, totodată, oportunități de a regândi modul în care asigurările sunt concepute, achiziționate și plătite, astfel încât clienții să poată beneficia mai ușor de protecția de care au nevoie.

În România, unde asigurările auto reprezintă principalul segment de activitate, Hellas Direct se concentrează pe eliminarea unora dintre barierele tradiționale asociate achiziționării unei asigurări, în special în ceea ce privește accesibilitatea financiară și flexibilitatea plăților.

Un exemplu important este FlexiPay, soluția care le permite șoferilor să beneficieze de asigurare auto pentru întregul an, achitând costul acesteia în 12 rate lunare. Cu un card de debit, clienții beneficiază de aprobare 100% pentru planul de plată FlexiPay, fără să contracteze un credit și fără verificări de credit. Configurarea simplă, realizată o singură dată, plățile lunare automate și notificările de reamintire fac gestionarea asigurării mai ușoară și mai predictibilă.

FlexiPay reflectă abordarea mai amplă a Hellas Direct în ceea ce privește inovarea produselor: identificarea dificultăților cu care oamenii se confruntă în viața de zi cu zi și utilizarea tehnologiei pentru a oferi soluții mai simple și mai practice. Prin facilitarea gestionării costurilor asigurării, compania își propune să le ofere șoferilor români mai multă flexibilitate și control asupra modului în care își plătesc polițele.

În Grecia, Hellas Direct își extinde, de asemenea, oferta dincolo de asigurările tradiționale, dezvoltând un ecosistem mai amplu de servicii dedicate mobilității și locuințelor. Acesta include platforme de tip marketplace și soluții de finanțare asociate deținerii unui autovehicul, alături de noi experiențe digitale concepute pentru a face asigurările de locuință mai simple și mai accesibile.

Pe ambele piețe, compania continuă să investească în tehnologie, dezvoltarea produselor și experiența clienților, concentrându-se pe integrarea cât mai firească a asigurărilor în viața de zi cu zi a oamenilor.

Cea mai recentă recunoaștere din partea Financial Times vine într-un moment în care Hellas Direct continuă să investească în următoarea etapă de dezvoltare în Grecia și România, consolidându-și activitatea de bază în domeniul asigurărilor și extinzându-și, în același timp, portofoliul de produse, capabilitățile digitale și serviciile oferite clienților.

Clasamentul Europe’s Long-Term Growth Champions 2027 a fost publicat online de Financial Times pe 28 octombrie 2026, iar raportul special care îl însoțește urmează să fie publicat pe 11 noiembrie 2026.

Despre Hellas Direct

Hellas Direct este o companie de asigurări cu un model de business digital, care utilizează tehnologia și analiza datelor pentru a face asigurările mai simple, mai accesibile ca preț și mai ușor de obținut. Lansată în 2012, compania deservește peste 1,5 milioane de clienți în Grecia și România. Hellas Direct continuă să investească în tehnologie, dezvoltarea produselor și experiența clienților, consolidându-și prezența pe piețele în care activează.