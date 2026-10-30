OPIA a consolidat dialogul internațional și a promovat industria românească de apărare în cadrul AFRIDEX 2026, în Nigeria

Organizația Patronală a Industriei de Apărare (OPIA), reprezentată de Răzvan Marian Pîrcălăbescu, președinte OPIA și director general al Companiei Naționale ROMARM S.A., a participat la Africa International Defence Exhibition – AFRIDEX 2026, organizată la Lagos, Nigeria, în perioada 26–29 octombrie 2026.

Participarea la acest eveniment s-a înscris în demersurile OPIA de promovare a industriei naționale de apărare, de extindere a relațiilor economice internaționale și de identificare a unor noi oportunități de cooperare industrială pentru producătorii români.

În cadrul misiunii din Nigeria, au avut loc întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților și ai industriei de apărare nigeriene, inclusiv cu ministrul apărării al Republicii Federale Nigeria, Christopher Gwabin Musa, și cu directorul general al Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON), generalul-maior Babatunde Ibrahim Alaya și cu alți lideri importanți din structurile de securitate naționalǎ din Nigeria.

Dialogul a vizat consolidarea relațiilor bilaterale, valorificarea experienței industriei românești de apărare și identificarea unor direcții de cooperare în domeniul producției, transferului de tehnologie, pregătirii specialiștilor și mentenanței echipamentelor militare.

Reprezentanții nigerieni au evocat cu apreciere relațiile tradiționale de cooperare cu România și calitatea produselor românești, evidențiind potențialul reluării și dezvoltării unor parteneriate industriale durabile.

„Industria românească de apărare dispune de experiență, competențe tehnice și capacități industriale care trebuie valorificate printr-o prezență internațională activă. Participarea la evenimente precum AFRIDEX și Marrakech Air Show a reprezentat o oportunitate de a consolida relațiile tradiționale și de a deschide noi direcții de colaborare.

Din perspectiva OPIA, obiectivul nostru este să susținem accesul producătorilor români la piețele internaționale, să promovăm parteneriate industriale și să contribuim la dezvoltarea unor proiecte care să genereze investiții, producție și locuri de muncă în România. Cooperarea internațională trebuie să se reflecte în consolidarea efectivă a industriei naționale de apărare”, a declarat Răzvan Marian Pîrcălăbescu, președinte OPIA și director general al Companiei Naționale ROMARM S.A.

Misiunea din Nigeria a continuat demersurile desfășurate în cadrul Marrakech Air Show 2026, organizat în perioada 7–10 octombrie, unde dialogul cu reprezentanții instituțiilor și industriei marocane a contribuit la identificarea unor noi perspective de colaborare.

Cele două participări au reflectat interesul OPIA pentru dezvoltarea relațiilor economice și industriale cu partenerii africani, într-un context internațional în care consolidarea capacităților de producție, securitatea lanțurilor de aprovizionare și cooperarea tehnologică reprezintă priorități strategice.

OPIA a beneficiat de sprijinul reprezentanțelor diplomatice implicate în facilitarea contactelor instituționale și economice și a apreciat deschiderea manifestată de partenerii africani pentru aprofundarea cooperării.

Prin aceste demersuri, OPIA și-a reafirmat angajamentul de a reprezenta și promova interesele industriei naționale de apărare, susținând internaționalizarea producătorilor români, atragerea investițiilor și dezvoltarea unor parteneriate care să contribuie la competitivitatea și consolidarea bazei industriale de apărare a României.