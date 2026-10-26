Mesajul președintelui OPIA cu prilejul Zilei Armatei României

Cu prilejul Zilei Armatei României, sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, președintele OPIA, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, aduce un omagiu tuturor celor care au servit și continuă să servească România, prin curaj, devotament și sacrificiu.

„O armată puternică are nevoie de o industrie națională de apărare puternică”, subliniază președintele OPIA, evidențiind legătura dintre capacitatea de apărare a țării și dezvoltarea producției naționale de echipamente și tehnologii militare.

Organizația Patronală Industria de Apărare își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea capacităților industriale naționale, considerate un pilon esențial al securității și independenței strategice a României.

În contextul provocărilor actuale de securitate, consolidarea industriei naționale de apărare reprezintă o direcție importantă pentru creșterea capacității de producție, susținerea nevoilor de înzestrare ale Armatei României și dezvoltarea autonomiei strategice a țării.

Dezvoltarea acestui sector presupune valorificarea potențialului industrial național, susținerea companiilor din domeniu și consolidarea cooperării dintre industria de apărare și structurile militare, în vederea identificării și dezvoltării unor soluții care să răspundă cerințelor de securitate ale României.

Ziua Armatei României, celebrată la 25 octombrie, marchează un moment important în istoria națională: eliberarea nordului Transilvaniei, în anul 1944, în urma luptelor purtate de Armata Română.

Cu acest prilej, OPIA transmite tuturor militarilor activi, rezerviștilor și veteranilor de război aprecierea și recunoștința sa pentru contribuția la apărarea țării.

„La mulți ani Armatei României! Onoare și respect militarilor și rezerviștilor români!”

Răzvan Marian Pîrcălăbescu

Președinte

Organizația Patronală Industria de Apărare din România (OPIA)