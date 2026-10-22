Prima pagină » Știrile zilei » Tensiuni majore în Peninsula Coreeană: Phenianul amenință cu reactivarea difuzoarelor de propagandă și cu alte măsuri „tulburătoare”

Tensiuni majore în Peninsula Coreeană: Phenianul amenință cu reactivarea difuzoarelor de propagandă și cu alte măsuri „tulburătoare”

Autoritățile de la Phenian au anunțat că pregătesc reluarea transmisiunii prin difuzoare de propagandă de-a lungul graniței, dar și alte măsuri de apărare. Poziția Coreei de Nord vine pe fondul acuzațiilor aduse trupelor sud-coreene privind tiruri de avertisment în zona de graniță, după mai multe săptămâni de tensiuni generate de explozia unei mine în Zona Demilitarizată.
Tensiuni majore în Peninsula Coreeană: Phenianul amenință cu reactivarea difuzoarelor de propagandă și cu alte măsuri „tulburătoare”
Foto: Istock
Radu Mocanu
22 oct. 2026, 07:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Avertisment dur de la Phenian

Anunțul a fost făcut de Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, Kim Jong Un, după ce a făcut o vizită la fortificațiile de la frontieră alături de comandanți militari de rang înalt, notează Reuters.

Kim a anunțat că noile difuzoarea au fost deja poziționate și vor fi pregătite de activare până la sfârșitul lunii octombrie. Sora liderului nord-coreean a mai transmis că Seulul se va confrunta și cu „cele mai îngrozitoare și tulburătoare situații”, dacă persistă interferența în afacerile interne ale Coreei de Nord.

Reacția vine după ce Coreea de Nord a acuzat trupe ale Sudului că a efectuat tir uri de avertisment în mai multe zone de graniță. Seulul a confirmat, subliniind că acțiunile militare au reprezentat măsuri legitime și defensive. Totodată, Ministerul sud-coreean al Apărării a declarat că va răspunde proporțional dacă Phenianul își va pune amenințările în aplicare. 

Deși Coreea de Sud, prin Ministrul Reunificării și Ministerul Apărării, a făcut apel la calm și la reluarea dialogului, Kim Yo Jong a avertizat că trupele nord-coreene vor elimina fără milă forțele sud-coreene dacă focurile de avertisment vor provoca pagube pe teritoriul Coreei de Nord sau vor răni militari. 

Noile tensiuni au loc după ce o mincă nord-coreeană a explodat în Zona Demilitarizată și a rănit trei militari sud-coreeni au fost răniți, accident calificat drept o încălcare a armistițiului, potrivit Comandamentului Națiunilor Unite.  

Eforturile de pace ale Seulului, puse la încercare

Amenințările Phenianului complică eforturile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung de a reduce ostilitățile dintre cele două state. După preluarea mandatului, acesta a promovat dialogul diplomatic și diminuarea tensiunilor.

Administrația Lee a oprit transmisiunile sud-coreene și a început demontarea difuzoarelor fixe de la graniță în 2025, măsuri considerate de Seul drept pași pentru consolidarea încrederii. Ulterior, Coreea de Nord și-a suspendat propriile transmisiuni către sud.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”.

Recomandarea video

Dezbaterea „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile” / Urmărește LIVE joi, de la ora 10.00
G4Media
De nerecunoscut azi, marea jucătoare de tenis a Rusiei dezvăluie: „Au crezut că sunt vreun agent special”
GSP.ro
Șobolanii bătrâni au scăpat din cămara lui Bolojan
Gandul
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Cancan
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
Prosport
„Cookie-urile” lui Călin Georgescu: Cum a încălcat fostul candidat la funcția de președinte legislația GDPR și de ce l-au pus judecătorii să plătească
Libertatea
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
CSID
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Promotor