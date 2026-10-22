Tensiuni majore în Peninsula Coreeană: Phenianul amenință cu reactivarea difuzoarelor de propagandă și cu alte măsuri „tulburătoare”

Avertisment dur de la Phenian

Anunțul a fost făcut de Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, Kim Jong Un, după ce a făcut o vizită la fortificațiile de la frontieră alături de comandanți militari de rang înalt, notează Reuters.

Kim a anunțat că noile difuzoarea au fost deja poziționate și vor fi pregătite de activare până la sfârșitul lunii octombrie. Sora liderului nord-coreean a mai transmis că Seulul se va confrunta și cu „cele mai îngrozitoare și tulburătoare situații”, dacă persistă interferența în afacerile interne ale Coreei de Nord.

Reacția vine după ce Coreea de Nord a acuzat trupe ale Sudului că a efectuat tir uri de avertisment în mai multe zone de graniță. Seulul a confirmat, subliniind că acțiunile militare au reprezentat măsuri legitime și defensive. Totodată, Ministerul sud-coreean al Apărării a declarat că va răspunde proporțional dacă Phenianul își va pune amenințările în aplicare.

Deși Coreea de Sud, prin Ministrul Reunificării și Ministerul Apărării, a făcut apel la calm și la reluarea dialogului, Kim Yo Jong a avertizat că trupele nord-coreene vor elimina fără milă forțele sud-coreene dacă focurile de avertisment vor provoca pagube pe teritoriul Coreei de Nord sau vor răni militari.

Noile tensiuni au loc după ce o mincă nord-coreeană a explodat în Zona Demilitarizată și a rănit trei militari sud-coreeni au fost răniți, accident calificat drept o încălcare a armistițiului, potrivit Comandamentului Națiunilor Unite.

Eforturile de pace ale Seulului, puse la încercare

Amenințările Phenianului complică eforturile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung de a reduce ostilitățile dintre cele două state. După preluarea mandatului, acesta a promovat dialogul diplomatic și diminuarea tensiunilor.

Administrația Lee a oprit transmisiunile sud-coreene și a început demontarea difuzoarelor fixe de la graniță în 2025, măsuri considerate de Seul drept pași pentru consolidarea încrederii. Ulterior, Coreea de Nord și-a suspendat propriile transmisiuni către sud.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”.