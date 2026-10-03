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Coreea de Nord intensifică testele cu arme. Lansare de rachetă balistică pe fondul tensiunilor provocate de minele de la frontieră

Coreea de Nord a lansat sâmbătă o rachetă balistică spre mare, a anunțat armata sud-coreeană, prelungind o serie recentă de teste cu arme în contextul tensiunilor sporite dintre cele două țări rivale din cauza exploziilor de mine terestre la graniță, în urma cărora au fost răniți trei soldați sud-coreeni.
Coreea de Nord intensifică testele cu arme. Lansare de rachetă balistică pe fondul tensiunilor provocate de minele de la frontieră
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Laurentiu Marinov
03 oct. 2026, 04:39, Știri externe
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Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că racheta lansată din zona de coastă estică Wonsan a Coreei de Nord a zburat peste 700 de kilometri  și că armatele sud-coreene și americane analizează detaliile. Ministerul Apărării din Japonia a declarat că racheta a aterizat în afara zonei economice exclusive a țării, potrivit AP.

Comandantul statului sud-coreean a declarat că armata a intensificat supravegherea și vigilența pentru posibile lansări suplimentare din partea Nordului și că schimbă îndeaproape informații cu Statele Unite și Japonia.

Biroul prezidențial pentru securitate națională de la Seul a cerut Coreei de Nord să oprească imediat lansările balistice repetate, numindu-le o încălcare a sancțiunilor Consiliului de Securitate al ONU și un „act grav care nu ajută în niciun fel la gestionarea situației actuale”.

Comandamentul american din Pacific a declarat că lansarea „nu reprezintă o amenințare imediată pentru personalul sau teritoriul american sau pentru aliații noștri”.

Lansarea a avut loc la o zi după ce puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a ridiculizat cererile sud-coreene ca Nordul să își ceară scuze pentru exploziile minelor terestre din 21 septembrie, care au avut loc la aproximativ 10 metri sud de linia de demarcație militară a țărilor.

Coreea de Nord a încălcat acordul de armistițiu

Coreea de Sud a declarat că o inspecție comună a locului cu Comandamentul Națiunilor Unite condus de SUA a constatat că exploziile au fost cauzate de mine plantate de Coreea de Nord. Comandamentul a stabilit ulterior că Nordul a încălcat acordul de armistițiu care a pus capăt luptelor din Războiul din Coreea din 1950-1953.

Coreea de Sud a cerut, de asemenea, Coreei de Nord să oprească eforturile recente de fortificare a frontierei, inclusiv instalarea de mine și bariere antitanc, care s-au accelerat după ce Kim Jong Un a abandonat în 2024 obiectivul de lungă durată al guvernului său de reconciliere cu Sudul și a declarat Seulul un adversar permanent.

Kim Yo Jong, sora liderului și posibil a doua cea mai puternică figură din Phenian, a respins vineri cererile Seulului privind exploziile minei drept „absolut patetice”, spunând că Nordul intenționează să rupă legăturile cu Sudul pentru totdeauna. Într-o declarație anterioară, ea a negat responsabilitatea Coreei de Nord pentru explozii și a amenințat că va riposta dacă Coreea de Sud trage asupra trupelor nord-coreene care fortifică granița.

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