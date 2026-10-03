Coreea de Nord intensifică testele cu arme. Lansare de rachetă balistică pe fondul tensiunilor provocate de minele de la frontieră

Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că racheta lansată din zona de coastă estică Wonsan a Coreei de Nord a zburat peste 700 de kilometri și că armatele sud-coreene și americane analizează detaliile. Ministerul Apărării din Japonia a declarat că racheta a aterizat în afara zonei economice exclusive a țării, potrivit AP.

Comandantul statului sud-coreean a declarat că armata a intensificat supravegherea și vigilența pentru posibile lansări suplimentare din partea Nordului și că schimbă îndeaproape informații cu Statele Unite și Japonia.

Biroul prezidențial pentru securitate națională de la Seul a cerut Coreei de Nord să oprească imediat lansările balistice repetate, numindu-le o încălcare a sancțiunilor Consiliului de Securitate al ONU și un „act grav care nu ajută în niciun fel la gestionarea situației actuale”.

Comandamentul american din Pacific a declarat că lansarea „nu reprezintă o amenințare imediată pentru personalul sau teritoriul american sau pentru aliații noștri”.

Lansarea a avut loc la o zi după ce puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a ridiculizat cererile sud-coreene ca Nordul să își ceară scuze pentru exploziile minelor terestre din 21 septembrie, care au avut loc la aproximativ 10 metri sud de linia de demarcație militară a țărilor.

Coreea de Nord a încălcat acordul de armistițiu

Coreea de Sud a declarat că o inspecție comună a locului cu Comandamentul Națiunilor Unite condus de SUA a constatat că exploziile au fost cauzate de mine plantate de Coreea de Nord. Comandamentul a stabilit ulterior că Nordul a încălcat acordul de armistițiu care a pus capăt luptelor din Războiul din Coreea din 1950-1953.

Coreea de Sud a cerut, de asemenea, Coreei de Nord să oprească eforturile recente de fortificare a frontierei, inclusiv instalarea de mine și bariere antitanc, care s-au accelerat după ce Kim Jong Un a abandonat în 2024 obiectivul de lungă durată al guvernului său de reconciliere cu Sudul și a declarat Seulul un adversar permanent.

Kim Yo Jong, sora liderului și posibil a doua cea mai puternică figură din Phenian, a respins vineri cererile Seulului privind exploziile minei drept „absolut patetice”, spunând că Nordul intenționează să rupă legăturile cu Sudul pentru totdeauna. Într-o declarație anterioară, ea a negat responsabilitatea Coreei de Nord pentru explozii și a amenințat că va riposta dacă Coreea de Sud trage asupra trupelor nord-coreene care fortifică granița.