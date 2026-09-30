Donald Trump, declarații surprinzătoare despre un dictator: E în regulă dacă are arme nucleare. Mă place

Trump a fost întrebat de ce Iranului nu i-ar putea fi permis să dezvolte arme nucleare, în condițiile în care Coreea de Nord deține deja astfel de arme și continuă să își extindă arsenalul.

Președintele american a dat vina pe administrația fostului președinte Joe Biden, notează The Independent.

„Pentru că ați avut un alt președinte. L-ar fi putut opri. Kim Jong Un îmi este prieten. Îi place de Trump”, a declarat președintele american.

Relația personală, pe post de scut nuclear

În același timp, liderul de la Casa Albă a recunoscut că Phenianul deține o capacitate nucleară „destul de mare”, însă a insistat că armele atomice nu sunt un motiv de îngrijorare prin prisma bunei relații pe care o are cu liderul de la Phenian.

„Nu prea îi plac alți oameni. Sunt cam singura persoană din întreaga lume pe care o place, iar eu îl plac pe el. „Cât timp sunt prin preajmă, el va fi bine. Știi de ce? Pentru că mă respectă și mă place”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a avea o nouă întâlnire cu Kim Jong Un. Potrivit unor informații apărute în presa americană și atribuite unor surse anonime, Trump le-ar fi cerut consilierilor să pregătească o întâlnire cu liderul nord-coreean în timpul unei vizite în China, cu ocazia reuniunii APEC de la sfârșitul acestui an.

Relația din timpul primului mandat

În primul său mandat, Trump a devenit primul președinte american în funcție care s-a întâlnit cu un lider nord-coreean. Cei doi s-au întâlnit de trei ori, începând din 2018, însă negocierile privind programul nuclear nord-coreean au eșuat în 2019.

Între timp, Coreea de Nord și-a consolidat relațiile cu Rusia și China. Phenianul a sprijinit Moscova în războiul împotriva Ucrainei prin trimiterea de militari și armament.