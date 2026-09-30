Pakistanul promite să apere Arabia Saudită „orice mijloace disponibile”. Houthi pun la încercare noua alianță cu Turcia

Khawaja Muhammad Asif a făcut declarația marți, în timpul unei vizite la Roma. Întrebat dacă forțele pakistaneze au participat deja la atacuri aeriene împotriva unor ținte iraniene din Yemen, ministrul nu a confirmat și nici nu a negat, scrie AP.

El a spus însă că, în baza noului pact de apărare cu Arabia Saudită și Turcia, capacitățile militare ale Pakistanului vor fi disponibile pentru apărarea Arabiei Saudite.

Noua alianță este testată de atacurile Houthi

Declarația vine la câteva zile după o întâlnire la Riad a șefilor armatelor din Pakistan, Turcia și Arabia Saudită. Oficialii au discutat despre răspunsul la atacurile Houthi. Potrivit lui Asif, rebelii și-au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite și și-au extins controlul de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii.

AP relatează că Houthi au capturat recent orașul-port strategic Mokha și mai multe insule din Marea Roșie. Extinderea le-ar permite să se apropie de strâmtoarea Bab el-Mandeb, prin care trece aproximativ 12% din comerțul mondial.

Arabia Saudită a fost atacată în ultimele săptămâni, inclusiv asupra unor obiective petroliere. Houthi au încercat, de asemenea, să împiedice petrolierele saudite să folosească strâmtoarea. Astfel, acordul dintre cele trei state intră într-o primă situație în care angajamentele sale de apărare ar putea fi testate.

Pactul dintre Pakistan, Turcia și Arabia Saudită

Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia au semnat pe 7 august Acordul comun de apărare de la Mecca. Documentul prevede că un atac asupra unuia dintre membri va fi tratat drept un atac asupra tuturor celor trei. Statele au descris pactul drept defensiv și au precizat că nu este îndreptat împotriva unei anumite țări.

Alianța reunește Arabia Saudită, Turcia, membră NATO, și Pakistanul, stat dotat cu arme nucleare. Ministrul pakistanez nu a făcut însă nicio referire la armele nucleare și nu a sugerat că acestea ar face parte din angajamentul față de Arabia Saudită.

Textul integral al acordului nu a fost făcut public. Structura de comandă și modul în care alianța ar urma să opereze sunt încă în curs de stabilire. Asif a spus că cele trei țări creează un secretariat și pun la punct cadrul de funcționare al alianței. Alte state și-au exprimat interesul de a se alătura, însă nu există deocamdată planuri pentru extinderea alianței.

Pakistanul, puternic suțsținător al căilor diplomatice

În același timp, Pakistanul încearcă să păstreze deschisă și calea diplomatică. Asif a declarat că Islamabadul susține negocierile pentru încheierea conflictului regional și reluarea unui acord negociat privind programul nuclear iranian.

Pakistanul a încercat anterior să joace rol de mediator între Iran și Statele Unite. În aprilie, Islamabadul a găzduit negocieri directe între cele două țări, iar în iunie acestea au ajuns la un acord interimar. În prezent, negocierile indirecte dintre SUA și Iran au fost reluate prin intermediari, însă ministrul pakistanez nu a oferit detalii despre implicarea Islamabadului în noile discuții.