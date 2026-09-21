Houthi promit SUA că nu vor ataca navele americane, după ce Trump a renunțat în ultimul moment la lovituri

Mohamed al-Bukhaiti, membru al biroului politic al Houthi, a declarat că Washingtonul a contactat gruparea după ofensiva rapidă a acesteia pe coasta de vest a Yemenului și apropierea de strâmtoarea Bab el-Mandeb, transmite Euronews.

Potrivit oficialului Houthi, gruparea nu intenționează să atace Statele Unite sau alte țări în această zonă. Excepția anunțată este reprezentată de Arabia Saudită. Al-Bukhaiti a avertizat însă că situația s-ar putea schimba dacă alte state s-ar implica militar de partea Riyadhului. El a susținut că Houthi sunt pregătiți să poarte un conflict pe mai multe fronturi.

Trump ar fi oprit atacul când operațiunea era aproape să înceapă

Informațiile despre mesajul transmis Washingtonului apar după relatări din presa americană privind schimbarea de poziție a lui Donald Trump. Potrivit acestor relatări, președintele american ar fi decis să pregătească lovituri împotriva pozițiilor Houthi după o discuție cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Ulterior, Trump ar fi renunțat la operațiune sau ar fi amânat-o.

Casa Albă nu a confirmat oficial aceste informații. Relatările indică însă că decizia de a nu lovi gruparea ar fi fost luată într-un moment în care planificarea militară era deja avansată. Forțele americane ar fi pregătit țintele și avioanele pentru o posibilă operațiune. Trump a declarat anterior că administrația sa a purtat discuții cu Houthi. Președintele american a spus că gruparea nu dorește un conflict cu Statele Unite și că permite majorității navelor să traverseze zona.

Miza este importantă pentru Washington. O intervenție americană împotriva Houthi ar putea deschide o nouă direcție militară într-un moment în care Statele Unite sunt deja implicate în conflictul cu Iranul. Pentru Arabia Saudită, situația este diferită. Riyadh a cerut sprijin american după ofensiva Houthi și după intensificarea atacurilor asupra teritoriului saudit.

Houthi vor să păstreze controlul asupra Bab el-Mandeb

În ultimele săptămâni, rebelii Houthi au avansat rapid în vestul Yemenului. Gruparea a preluat zone de pe coasta Mării Roșii și poziții strategice din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb. Importanța acestei zone depășește conflictul din Yemen. Bab el-Mandeb leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă una dintre principalele rute maritime dintre Oceanul Indian, Europa și Canalul Suez.

Houthi susțin că navigația prin strâmtoare este sigură pentru toate navele, cu excepția celor asociate Arabiei Saudite. În același timp, Arabia Saudită a continuat loviturile aeriene împotriva pozițiilor Houthi. Gruparea a răspuns cu rachete și drone, inclusiv prin atacuri revendicate asupra capitalei Riyadh și asupra portului Yanbu.

SAUDI ARABIA INTERCEPTS HOUTHI DRONE NEAR MECCA Saudi air defenses destroyed a Houthi drone south of Mecca before it entered restricted airspace over Islam’s holiest city. Saudi Arabia says this was the Houthis’ second attempt to target Mecca, following a ballistic missile… pic.twitter.com/3SsqLjXMwz — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 16, 2026

Un atac cu rachetă balistică asupra Riyadhului a fost interceptat de apărarea antiaeriană saudită. Houthi au revendicat ulterior operațiuni împotriva unor obiective din capitală și a unor instalații Aramco din Yanbu. Escaladarea pune presiune și asupra transportului maritim. Orice extindere a confruntărilor în Bab el-Mandeb poate afecta o rută esențială pentru comerțul internațional și pentru transporturile de energie.

Statele Unite au avertizat deja că luptele dintre Arabia Saudită și Houthi s-ar putea intensifica rapid. Ambasadele americane din mai multe țări din Orientul Mijlociu au emis alerte de securitate pentru cetățenii americani. Momentan, mesajul transmis de Houthi către Washington creează o situație neobișnuită. Gruparea susține că nu vrea un conflict cu Statele Unite, în timp ce continuă atacurile împotriva Arabiei Saudite și își consolidează poziția în apropierea uneia dintre cele mai importante strâmtori maritime din lume.