Băsescu: „Dacă stăm și așteptăm, va fi groasă”. Avertisment privind petrolul și prețurile carburanților

„Îmi permit să spun că, față de ce se prefigurează, prețurile încă sunt bune”, a declarat Traian Băsescu, duminică seară, la România TV.

Fostul șef al statului consideră că situația s-ar putea deteriora în următoarele luni, în special dacă problemele de aprovizionare din Orientul Mijlociu continuă.

„Lipsa totală de țiței din Golf creează mari probleme în Europa. Gazele, nu mai vorbim, vin doar din Statele Unite la prețuri mult mai mari decât cele din Rusia și uite așa au început discuțiile în Germania: hai să reluăm relația cu Rusia. (…) Nu suntem atât de rău la cât de rău va fi în câteva luni. Va fi mai rău”, a spus Băsescu.

Petrolul este deja peste 100 de dolari pe baril

Declarațiile vin într-un moment în care cotațiile internaționale ale petrolului se mențin la niveluri ridicate. Contractele futures pentru petrolul Brent au încheiat ședința de vineri, 18 septembrie, la 104,87 dolari pe baril, după ce în cursul săptămânii ajunseseră la aproape 109 dolari.

Presiunea asupra pieței a crescut după atacurile asupra infrastructurii petroliere saudite. Conducta Est–Vest a Arabiei Saudite, lungă de aproximativ 1.200 de kilometri și folosită pentru transportul petrolului către portul Yanbu de la Marea Roșie, a fost scoasă din funcțiune în urma atacurilor. Ruta devenise cu atât mai importantă în condițiile problemelor de navigație prin Strâmtoarea Ormuz. Arabia Saudită a suspendat temporar încărcările la Yanbu și a anulat unele livrări către clienții europeni.

Riadul încearcă însă să compenseze o parte din pierderi prin alte rute. Saudi Aramco pregătește exporturi de aproximativ 60 de milioane de barili în septembrie și octombrie prin Golful Persic, cu transferuri în apropierea portului Sohar din Oman, potrivit informațiilor Reuters.

Băsescu estimează că, în cazul în care ruta saudită nu este restabilită, petrolul ar putea depăși pragul de 120 de dolari pe baril.

Băsescu: Șansa României este petrolul din Kazahstan

Fostul președinte susține că România are totuși un avantaj important prin accesul la petrolul kazah transportat prin Marea Neagră.

„Noi avem o șansă, șansa pe care noi o avem este Kazahstanul. Dacă rușii și ucrainenii nu bombardează terminalul de la Novorossiisk, noi vom avea rafinăriile în funcțiune și atunci putem spera la un preț rezonabil la combustibil”, a declarat Traian Băsescu.

În 2025, Petromidia a procesat un volum record de aproximativ 5,3 milioane de tone de țiței, iar peste 60% din produsele obținute de rafinăriile grupului au fost destinate pieței interne.

Ruta rămâne însă vulnerabilă din cauza războiului. Peste 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului trec prin sistemul Caspian Pipeline Consortium, care duce țițeiul către zona Novorossiisk. Exporturile CPC și infrastructura din Marea Neagră au fost afectate în ultimele luni de atacuri și riscuri de securitate, deși volumele au revenit puternic în august.

Băsescu cere tăierea cheltuielilor statului: „Dacă stăm și așteptăm, va fi groasă”

În perspectiva unui nou val de scumpiri la energie și carburanți, fostul președinte spune că statul ar trebui să își reducă propriile cheltuieli.

„Totuși niște bani există și ar trebui bine prioritizați. Adică n-ar trebui să mai avem în funcțiune sute de autoturisme la Parlament, cheltuielile materiale drastic reduse, sporurile inventate scoase. Deci trebuie să venim și noi cu ceva în întâmpinarea diminuării șocului care va fi dacă noi nu facem nimic”, a afirmat Băsescu.

„Dacă stăm și așteptăm să vedem ce se întâmplă, va fi groasă”, a adăugat fostul șef al statului.