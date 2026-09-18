Avion de vânătoare italian, lovit de o rachetă. Incidentul a avut loc în Arabia Saudită

O rachetă a lovit un avion de vânătoare italian Eurofighter Typhoon.

Incidentul s-a produs în timp ce avionul era staționat la baza aeriană Ta’if din Arabia Saudită.

Baza a fost atacată pe parcursul nopții. Ministrul italian al Apărării a anunțat că niciun militar italian nu a fost rănit.

Militarii italieni sunt desfășurați la baza aeriană Ta’if în cadrul Operațiunii Inherent Resolve, o misiune internațională condusă de SUA.

În ultimele zile, baza a fost vizată de mai multe atacuri. Continuarea pe Mediafax Italia.